“Veníamos muy bien en casa contra Pachuca, Cruz Azul y Pumas, pero hoy no era nuestro día”: Javier Aguirre tras el empate de Rayados contra Chivas

Los Rayados de Monterrey, del entrenador Javier Aguirre, sufrieron la expulsión del defensa César Montes al minuto 56 y a pesar de ello empataron este sábado sin goles ante el Guadalajara en la sexta jornada del Apertura 2021.

Monterrey ha acumulado a cinco jugadores expulsados en cuatro partidos: Edson Gutiérrez en la Jornada 1 contra Puebla; Sergio Villarreal y Ángel Eduardo Zapata se fueron expulsados en el encuentro contra Mazatlán de la jornada 3. Una semana más tarde, Vincent Janssen lo fue cinco minutos después de haber ingresado de cambio en el duelo frente a Pachuca. La última fue la de Montes.

“Me preocupa muchísimo (las expulsiones), puedo entender la expulsión que llegas tarde, un balón dividido, pero la de hoy sí es imperdonable, nos compromete mucho, nos deja 40 minutos sin un jugador”, mencionó Javier Aguirre durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Venimos de un partido muy trabado en la Ciudad de México (contra Cruz Azul), con poco descanso y cuando intento hacer rotaciones no sale porque hay jugadores que se lastiman o están con molestias musculares; me doy cuenta que es complicado rotar, repetimos cuadro, pero no estamos muy fluidos” aseguró el técnico rayado.

“Ellos (Guadalajara) venían a matar o morir, no tenían mañana. Guadalajara jugó el partido de la temporada, pero al final no hicimos un buen partido. Veníamos muy bien en casa contra Pachuca, Cruz Azul y Pumas, pero hoy no era nuestro día”, finalizó Javier Aguirre.

El resultado mantuvo a los Rayados en la quinta posición de la tabla con 10 puntos, en tanto las Chivas del técnico Víctor Manuel Vucetich conservaron el duodécimo lugar de la tabla con seis unidades.

Los Rayados dominaron la posesión del primer tiempo, pero el buen planteamiento defensivo de Vucetich cerró los espacios a los jugadores desequilibrantes del Monterrey.

Los de Aguirre sólo tuvieron profundidad en un par de ocasiones por la banda derecha, por donde el colombiano Stefan Medina y el argentino Maximiliano Meza realizaron centros al área que no logró rematar con comodidad Rogelio Funes Mori.

A pesar de no ser el dueño de la pelota, el Guadalajara fue el equipo que generó más peligro en arranque con un disparo de media distancia de Alan Torres que rechazó el guardameta argentino Esteban Andrada.

En la segunda parte, los Rayados sufrieron la expulsión de César Montes, quien por reclamar al árbitro recibió una tarjeta roja al 56.

El abandono de Montes le dio protagonismo al Guadalajara, que estuvo cerca de abrir el marcador con dos remates de Jesús Angulo que rechazó Andrada, las únicas situaciones peligrosas de las Chivas en el complemento.

En la séptima jornada, el Monterrey visitará el viernes 27 de agosto al Tijuana y el Guadalajara recibirá al día siguiente al Necaxa.

