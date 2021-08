Johan Vásquez: cuál será el futuro del futbolista mexicano

(Foto: REUTERS/Molly Darlington)

Solo ha pasado un día desde que el lateral izquierdo de Pumas, Johan Vásquez, llegó a México y dio sus primeras declaraciones sobre lo que pasaría con su futuro profesional después de participar con la Selección Mexicana Olímpica.

El propio futbolista aceptó que tiene ofertas para jugar fuera de México, por lo que en los próximos días se podría concretar su nueva oportunidad laboral.

“Es un sueño (ir a Europa). No les voy a mentir, ha habido ofertas, ha habido pláticas entre mi representante con Pumas, yo creo que estas semanas son claves. Vamos a esperar”

El primer equipo que sonó para el defensor mexicano fue el Genoa de Italia de la Serie A, misma liga en la que compite Hirving Chucky Lozano. Se habló que el equipo italiano tendría intereses por ficharlo como refuerzo.

Sin embargo, el director de comunicación del equipo descartó los rumores ya que confirmó que no tenían ninguna declaración acerca de un posible interés hacia el futbolista azteca. Aunque la primera opción se cayó, surgieron nuevas propuestas.

Se dijo que un equipo de la liga holandesa Eredivisie estaría rondando al mexicano para que en las próximas se concrete el intercambio.

Hasta el momento su equipo actual no ha comentado nada al respecto de la situación del jugador, ya que enfrenta un mal inicio de temporada, pues en el inicio del torneo Grita México 2021 el club Universidad no ha podido conseguir una victoria. Los cambios en el plantel y las bajas que tiene actualmente complicaron su escenario.

Ahora con la posible baja de Johan, los planes de Andrés Lillini podrían verse modificados. En Pumas, el originario de Sonora encontró la oportunidad de crecer deportivamente y económicamente. Llegó en 2020 con un valor de USD 1.10 millones, según recapituló ESPN, y rápidamente se ganó un puesto en la titularidad del conjunto azul y oro.

Jesús Ramírez, presidente del club Universidad, no negó la posible salida de Johan Vásquez, ya que comentó que no existen motivos para no dejarlo partir, al contrario, su actuación con México en el torneo olímpico dio paso para que se concretara la oportunidad.

“Estoy seguro que su futuro podría ser en Europa, ¿por qué no? Ha tenido un proceso muy importante en Pumas, lo cual lo llevó a la Selección Nacional. Debe seguir por la misma línea para consolidarse”, afirmó Ramírez en entrevista para ESPN.

La tarde del domingo 8 de agosto, el Tri arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde la familia de los jugadores esperaban su llegada. Con mariachi y globos los medallistas olímpicos fueron recibidos al país.





