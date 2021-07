Los cinco escándalos de la delegación mexicana a mitad de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los atletas mexicanos han sido blanco de críticas en redes sociales (Foto: Twitter)

Desde la inauguración de la máxima justa deportiva que se vio aplazada un año por la pandemia de COVID-19, el equipo mexicano se ha visto envuelto en diversos episodios extradeportivos que han causado revuelo en las redes sociales.

Si bien el debut del Tri Olímpico fue espectacular con la goleada 4-1 ante Francia, no todo fue felicidad, porque el tema con los uniformes de la marca china, Li Ning, dejó preocupación en la delegación mexicana, así lo reconoció el jefe de misión, Mario García de la Torre.

Y es que al inicio del partido, Erick Aguirre, lateral izquierdo del seleccionado nacional, utilizó una playera con la bandera mexicana con los colores al revés, lo cual reconoció García de la Torre, causó preocupación, dado que pueden ser varias las piezas que puedan traer este error.

Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group A - Mexico v France - Tokyo Stadium, Tokyo, Japan - July 22, 2021. Enzo Le Fee of France in action with Erick Aguirre of Mexico REUTERS/Edgar Su

Asimismo, el halterista mexicano, Jorge Cárdenas, desató una fuerte polémica durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que se quitara el cubrebocas cuando la cámara grababa a la delegación mexicana desfilando en el evento.

Los deportistas deben seguir un estricto protocolo y cumplir con un reglamento que incluye el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento. Por ello, las fuertes críticas en redes sociales no se hicieron esperar y tacharon la acción del mexicano como irresponsable.

Jorge Adán Cardenas se quitó el cubrebocas durante la inauguración (Foto: Twitter@cHoKo_yea)

Por otro lado, la selección mexicana de béisbol protagonizó una situación polémica y también debido a su indumentaria. Antes de debutar en la justa, parte de los integrantes de la plantilla se tomaron una fotografía en la villa Olímpica posando con la camiseta de los Tomateros, decisión que fue criticada por cientos de usuarios en redes sociales.

El equipo de Culiacán compartió la fotografía en sus sociales pero, ante la polémica generada, la borró y publicó una nueva imagen de los jugadores pero vistiendo la indumentaria oficial.

(Foto: Twitter/fersch_4)

Aunque la clavadista mexicana, Paola Espinosa no está representando al país en Tokio, fue blanco de críticas. Luego del cuarto lugar que consiguieron las mexicanas Dolores Hernández y Carolina Mendoza en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados, Espinosa encendió las redes sociales al lamentar la actuación de sus compañeros y señalar que ella junto a su pareja hubiesen tenido una mejor actuación.

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable” escribió Paola en su cuenta de Twittter.

Paola Espinosa se quejó por no participar en Tokio 2020(Foto: Twitter/@PaolaEspinosaO)

Después del alboroto que causó en redes sociales, la medallista olímpica, borró su publicación y se disculpó a los que malinterpretaron su mensaje, que iba dirigido a los directivos no a sus compañeros.

“Elimino el mal interpretado y desafortunado texto. Mi apoyo a todos mis compañeros. Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta; si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de Tokio 2020”, expresó.

(Captura de Pantalla/Twitter@BriandaTamara)

La última y más reciente situación que causó indignación, fue el caso de las atletas de la Selección Mexicana de Sóftbol que dejaron en la basura los uniformes que utilizaron durante la justa, según denunció en redes sociales la pugilista azteca Brianda Tamara.

La decisión de la plantilla de sóftbol generó muchas críticas, incluyendo la del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla.

Por su parte, la Federación Mexicana de Sóftbol ofreció una disculpa al país y señaló que se realizará una investigación a fondo: “Extendemos de antemano una disculpa a todo México por este hecho y nos comprometemos a llegar hasta sus últimas consecuencias”.

