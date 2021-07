El gimnasta mexicano Javier Rojo mostró las malas condiciones del lugar donde entrena

Javier Rojo reveló las malas condiciones del gimnasio donde entrena (Foto: IG @javierrojomx)

Ante las duras críticas que han recibido los atletas mexicanos durante las competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el gimnasta Javier Rojo decidió mostrar la realidad a la que se enfrentan muchos de los atletas de alto rendimiento en el país, pues reveló las malas condiciones en las que se encuentra el recinto en donde entrena.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok donde el atleta mostró por primera vez cómo es el equipo y el gimnasio donde ha practicado por un largo tiempo, el cual dista de ser el ideal.

“La realidad es que mi gimnasio no está en condiciones favorables de entrenamiento, me explico, este es un gimnasio bueno para iniciación y para mantenimiento de gimnastas que estén en un nivel de avance pero no de élite”, comenzó a decir.

Asimismo, entre algunas partes inacabadas o aparatos acomodados de forma inadecuada, el deportista señaló a sus seguidores que les había resultado un enorme esfuerzo a los involucrados contar con los materiales y artefactos que tenían para poder entrenar, pero no eran suficientes para el nivel de exigencia requerido.

Javier Rojo dijo que se habían esforzado mucho por mantener lo mejor posible el recinto (Foto: IG @javierrojomx)

“Mucho tiempo nos hemos esforzado para que cada una de estas cosas esté aquí, pero no es la mejor. Este gimnasio, además de no estar en las mejores condiciones, no son los aparatos que se deberían utilizar en los eventos internacionales oficiales. El gimnasio sigue en remodelación o no está terminado

Javier Rojo destacó que este era uno de los motivos por los cuales él había recurrido a la opción de entrenar en diversos gimnasios.

“Tampoco soy el mejor gimnasta del mundo y no puedo exigir que se me den los mejores aparatos o las mejores instalaciones y aunque recalco, no me estoy quejando, la mejor solución que encuentro es irme a entrenar a otros lados”, sentenció.

El atleta mencionó que el lugar era apto para deportistas principiantes (Foto: IG @javierrojomx)

“A veces yo veo cierto tipo de comentarios que me dan como mucho coraje, porque la gente muchas veces juzga los resultados sin saber de donde viene un atleta, No todos los atletas tienen todas las oportunidades, cada quien se esfuerza diferente y cada quién tiene sus propias condiciones. No juzguen a un atleta cuando no da los resultados que esperas, mejor reconoce el esfuerzo y mándale todas las buenas vibras para que siga creciendo en su deporte”, concluyó.

Cabe mencionar que el sinaloense no consiguió llegar a los juegos olímpicos de Tokio 2020, pues no alcanzó el puntaje necesario en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, acudió con todo el equipo de su disciplina a la última fase de preparación de los Juegos Olímpicos, lo cual confundió al público mexicano pues creyeron que iría a Japón durante esta temporada.

No obstante, Javier Rojo aclaró que sólo asistieron a dicho llamado para apoyar a Daniel Corral, quien ya había sido seleccionado para las olimpiadas.

“Entonces, él con boleto olímpico y sabiendo que todos somos un equipo, fuimos a apoyar al Dany en esta última etapa [...] ir a unos Juegos Olímpicos es algo muy grande es de verdad para atletas de élite que se encuentran en su mejor momento deportivo, espero algún día poder ir”, dijo el gimnasta en otro TikTok.

