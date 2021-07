Concacaf prevé aforo máximo para el duelo de México vs El Salvador

(Foto: Ben Ludeman-USA TODAY Sports)

La noche de este domingo se llevará a cabo el último partido de la fase de Grupos de la Copa Oro de Concacaf. El conjunto dirigido por Gerardo Martino buscará una victoria que los coloque en el primer lugar del Grupo A y clasificar a la siguiente fase de la competencia.

La Selección Mexicana se enfrentará contra la Selección de El Salvador a las 21:00 horas centro de México en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas. Al ser el último encuentro de la fase regular, se espera que acuda una gran cantidad de aficionados para alentar al Tri.

Ante esta situación, la Concacaf compartió un comunicado oficial sobre su proyección del público que acudirá al recinto deportivo para disfrutar del juego. Detalló que espera un aforo máximo en el estadio, por lo que invitó a los aficionados que no cuenten con una entrada a no acudir al lugar.

Con la finalidad de evitar aglomeración de personas, la Concacaf advirtió que la venta de boletos será limitada y por internet; por lo que, en taquilla no se venderán accesos.

Por medio de un comunicado oficial, la confederación organizadora del torneo de Copa Oro detalló:

“Concacaf anunció que se espera una gran cantidad de espectadores en el partido de la Copa Oro del Grupo A México vs El Salvador de hoy, que se jugará en el histórico Cotton Bowl en Dallas. Se insta a los fanáticos que aún no hayan asegurado las entradas a que no se acerquen al estadio hoy, ya que las entradas no estarán a la venta en la taquilla del estadio”.

