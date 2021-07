Chris Horner explicó por qué Checo Pérez no pudo remontar en el GP de Gran Bretaña (Foto: Reuters)

Concluyó el Gran Premio de Gran Bretaña y el gran perdedor del fin de semana fue la escudería de Red Bull, ya que ninguno de sus dos pilotos cumplieron con las expectativas y no pudieron cosechar ni un solo punto en el mundial de pilotos.

Max Verstappen se quedó fuera de la carrera tras un duro y polémico accidente en la primera vuelta, luego de una colisión con el Mercedes de Lewis Hamilton; por otro lado, Sergio Pérez padeció la pésima clasificación que tuvo el sábado en la carrera sprint y no pudo remontar posiciones acorde a lo esperado desde el equipo austriaco.

Al respecto, el jefe de la escudería alzó la voz y además de criticar el accionar de Hamilton durante el accidente con Verstappen, le dedicó algunas palabras al regular desempeño de Pérez durante el Gran Premio británico, en especial por la inusual estrategia que utilizaron con el mexicano.

Checo Pérez finalizó en la 16ª posición el Gran Premio de Gran Bretaña 2021 (EFE/Lars Baron)

“Para Sergio Pérez no fue una tarde fácil ya que su avance por el campo se vio obstaculizado luego de quedar atrapado en una cadena de DRS”, explicó Christian Horner en redes sociales, ya que Checo no pudo mantener el buen inicio de carrera y se quedó enfrascado detrás de Pierre Gasly y Kimi Raikkonen en el primer tercio de la carrera.

A pesar de arrancar desde el último peldaño, Sergio tuvo un buen inicio y remontó siete posiciones en las primeras 10 vueltas; sin embargo, quedó atascado detrás del piloto de Alpha Tauri, Pierre Gasly, quien no dejó pasar al mexicano debido a la cercanía que tenía con Kimi Raikkonen delante y que le permitió utilizar el sistema DRS durante más de 10 vueltas.

Esto desgastó los neumáticos duros de Pérez y la estrategia se fue para abajo, ya que tuvo que realizar una detención mucho antes de lo planeado y empezar con improvisaciones que lo retrasaron en la parrilla, al tiempo que los punteros se alejaron de manera considerable.

Christian Horner se mostró molesto con la penalización que recibió Lewis Hamilton tras dejar fuera de la carrera a Max Verstappen (REUTERS/Lars Baron)

“Todavía tenemos una pequeña ventaja en ambos campeonatos y puede estar seguro de que una vez que hayamos tenido tiempo para reflexionar sobre el día de hoy, todo lo que este fin de semana hará es agregar fuego a nuestra pelea por el campeonato”, sentenció Horner sobre las sensaciones que dejó el fin de semana de cara al futuro.

Por otro lado, el mexicano también dio su punto de vista respecto a la carrera y en especial por la estrategia que utilizaron, ya que por Checo pudo haber peleado por el séptimo lugar en el último cuarto de la competencia.

“Al final veníamos en puntos y podía terminar séptimo, pero decidimos ir por la vuelta rápida y esperamos en Hungría mejorar y pelear por los lugares que debemos estar peleando. Es difícil ir al límite y evitar el contacto, pero hoy lo importante es que Max está bien”, afirmó el piloto tapatío después de la carrera.

Sergio Pérez tuvo un encontronazo con Kimi Raikkonen que ni fue penalizado por los directores de carrera (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

“Al final creo que podíamos quedar séptimo y cuidaba las llantas mejor que Lance (Stroll) y Fernando (Alonso), pero por cosas estratégicas el equipo fue por la vuelta rápida”, afirmó Sergio Pérez acerca de las dos paradas extras que realizó.

La razón por la que Red Bull prefirió buscar la vuelta rápida de la carrera es debido al punto extra que recibe quien la realiza y que estaba en posesión de Lewis Hamilton, principal rival de Max Verstappen en el campeonato de pilotos.

Debido a que Pérez no quedó dentro de la zona de puntos, el punto extra no será contabilizado en su cuenta, pero sí ayudó a que Hamilton no recibiera esa unidad, pues se espera que el campeonato se defina por una mínima diferencia.

SEGUIR LEYENDO: