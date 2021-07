Checo Pérez habló sobre la posibilidad de renovar con el equipo de Red Bull Racing

(Video: Cortesía ESPN)

Al piloto mexicano “Checo” Pérez, le quedan cinco meses de contrato con el equipo austriaco de Red Bull, por ello no oculta su deseo por renovar y con ello dejar de lado los secretos que se guardan al interior de la escudería.

“Ahora que cambio de equipo aprecio la estabilidad y es importante para generar la confianza. Ahora que tengo un año de contrato veo cómo el equipo se guarda las cosa por un poco de desconfianza por si el piloto se va, pero es importante para el equipo y para mí tener la seguridad y certeza de estar aquí más de un año”, aseguró.

Por otro lado, el mexicano afirmó que no le afectan los rumores en torno a su renovación y se encuentra tranquilo a la espera del resultado: “Después de 11 años en Fórmula 1 es algo que no me afecta en lo absoluto. Sé mi posición y si llega lo que busco estoy contento de seguir, si no, no estoy obsesionado con ello. Creo que he hecho un buen trabajo. He dado mucho por el equipo, estamos contentos y con las ganas de seguir juntos por muchos años más”, mencionó a ESPN.

(Foto: Twitter/SChecoPerez)

Asimismo, dejó claro que no toma muy en serio lo que se pueda decir en los medios de comunicación, pues aún no hay nada oficial: “Soy consciente que hasta que no esté nada firmado no hay nada oficial”, subrayó.

Información en curso *