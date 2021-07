Cuál fue la inusual propina que Iker Casillas dejó en una taquería mexicana

Iker Casillas disfrutó de vacaciones en México (Foto: Europa Press)

El arquero español Iker Casillas, campeón del mundo y ganador de dos Eurocopas, además de diversos títulos con el Real Madrid, realizó un viaje a las playas de tierras aztecas en Quintana Roo. Pudo disfrutar de la gastronomía mexicana en un lugar llamado: Cosme’s Taquería.

Fue el propio portero quien subió a sus redes sociales una foto en el restaurante, acompañado del señor Víctor, un empleado de dicho lugar, quien además recibió una curiosa propina de parte del campeón del mundo.

Jesús Geovanni, encargado de la taquería, fue con quien se acercó Casillas para presentarse. Posteriormente, además de tomar la foto con el señor Víctor, que subió a sus redes sociales, se desprendió de sus tenis blancos y un short de playa.

Iker Casillas dejó la cantidad de $800 y las prendas que llevaba consigo: “Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando”, externó el encargado de la taquería, para ESPN.

Iker Casillas compartió una foto con el señor Víctor (Foto: Instagram/Ikercasillas)

