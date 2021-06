Shaquille O’Neal explotó contra LeBron James: “No puedes quejarte si ganas USD 200 millones y entrenas dos horas al día”

Shaquille O'Neal salió al cruce de LeBron James por sus críticas por el calendario de la NBA.

Después de la gran cantidad de lesiones que se produjeron durante los playoffs de la NBA, lo que generó una fuerte crítica de LeBron James y de otros jugadores contra la organización, una de las leyendas del baloncesto ha salido al cruce del King James. Se trata de Shaquille O’Neal, quien no dudó en responder a sus comentarios.

Shaq, quien actualmente trabaja como comentarista en TV, argumentó que LeBron y el resto de los deportistas todavía reciben grandes sumas de dinero, mientras que muchas personas perdieron sus trabajos por la pandemia, y que por eso no tiene derecho a quejarse.

“Cuando vives en un mundo en el que 40 millones de personas han sido despedidas, si yo estoy ganando 200 millones de dólares al año, no me verás quejarme. Yo escucharía y volvería a escuchar y volvería a escuchar”, dijo O’Neal contra las protestas.

LeBron James se quejó porque el calendario de la NBA estaba muy ajustado (Foto: EFE)

Pese a que se redujeron la cantidad de partidos, muchas de las actuales figuras de la NBA manifestaron su descontento con la confección del calendario. La pretemporada pasada fue la más corta de la historia contando todos los deportes estadounidenses, con solamente 71 días de descanso. LeBron encabezó dichas protestas mostrando su preocupación por la salud de los jugadores.

“Esta es la mejor época del año para nuestra liga y nuestros fanáticos, pero faltan muchos de nuestros jugadores favoritos. Es una locura”, escribió el King James en las redes sociales cuando se lesionó Kawhi Leonard.

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo, como Shaquille O’Neal, quien profundizó su descargo: “No estoy criticando lo que nadie dijo, pero yo personalmente, no me quejo ni pongo excusas, porque la gente de la calle está trabajando duro y todo lo que tenemos que hacer es entrenar dos horas al día y luego jugar un partido durante dos horas por la noche y ganar mucho dinero... Así que mi proceso de pensamiento es un poco diferente.”

Shaquille O'Neal pidió respeto por quienes se quedaron sin empleo durante la pandemia (Foto: EFE)

La próxima temporada seguirá el calendario regular de la NBA y los equipos tendrán una pretemporada completa para descansar. Las lesiones han sido la peor consecuencia de esta acumulación de partidos, con bajas como las de Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Anthony Davis y James Harden como las más sensibles. Algo que se quiere evitar para la próxima campaña.

SEGUIR LEYENDO: