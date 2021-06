Rubí Soto regresa para reforzar a Chivas

Entre llantos, la delantera agradeción a los rojiblancos y a Amaury Vergara por apoyarla (Foto: Twitter/ @Chivas)

Rubí Soto regresa a la casa que la vio nacer en el futbol mexicano. La sinaolense de 25 años volverá a portar el rojo y blanco de Chivas femenil.

El día de hoy el Rebaño sagrado celebró que la delantera regresa a la escuadra como refuerzo después de estar un año en la Segunda División de España.

Soto ya había jugado dos años y medio para Chivas y destacó por ser de las mejores anotadoras con 20 goles en los 5 torneos que jugó con el Guadalajara. Después de eso empezó su travesía al viejo mundo para unirse al Villareal y conseguir nada menos que el ascenso de la escuadra española.

Soto anotó 20 goles en cinco temporadas con el Rebaño Sagrado (Foto: Twitter/ @Chivas)

Soto no pudo alargar su estancia, pero no lo ve como un error ni un obstáculo. “Esto no lo veo como un tropiezo, si quise regresar fue decisión propia y se va notar lo que he aprendido. Regreso porque es el equipo que amo, no tenía otro club en mente. Moralmente me sentía comprometida de regresar aquí”.

Ahora la sinaolense está en sincronía con el equipo de Edgar Mejía y buscan el mismo objetivo: hacerse con la copa esta temporada. “Me gusta ser competitiva y ahora en Chivas la competitividad está buena y eso me encanta entre todas vamos a aportar”.

Soto haría dupla con otra goleadora del Guadalajara, Alicia Cervantes. Además fue anunciada junto a Atzimba Casas y Casandra Moreno como nuevas refuerzos, y también se hizo oficial la renovación de la capitana, Tania Morales.

