El equipo argentino Sub 15 campeón de optimist está varado en México: no les permitieron embarcar a Buenos Aires

Parte del equipo argentino campeón del Campeonato Norteamericano de Optimist que quedó varado en el Aeropuerto de México (Infobae)

Los once representantes argentinos del Campeonato Norteamericano de Optimist se encuentran varados en México luego de representar al país y obtener el máximo galardón en la categoría por equipos tras vencer a Brasil en la final del certamen. La aerolínea Copa Airlines -que impidió que embarcaran- les informó que las declaraciones juradas no habían sido confeccionados en tiempo y forma. Cuando comenzaron a realizarlas les informaron que el vuelo ya estaba cerrado.

Pese a haber completado todos los formularios requeridos por las autoridades migratorias mexicanas, a los menores -de entre 11 y 15 años- se les negó embarcar en el vuelo que los traería de regreso a Buenos Aires -previa escala en Panamá- y ahora no saben cuándo podrán retornar a sus hogares.

Mientras tanto, hasta el momento de la publicación de esta nota, permanecían en el principal aeropuerto del país a la espera de alguna novedad por parte de la aerolínea desde horas de la mañana. El ministro de Deportes argentino, Matías Lammens, se encontraba al tanto de la situación, a disposición de los deportistas e intentando destrabar el conflicto.

Equipo argentino Sub 15 de Optimist varado en el Aeropuerto de México (Infobae)

Los menores participaron del campeonato que se disputó en Puerto Vallarta entre el 29 de mayo y el 5 de junio último. Desde la compañía aérea que les prohibió viajar les informaron que recién el jueves podrían volver a intentar realizar la escala prevista y la conexión con Buenos Aires. Mientras tanto, las autoridades de la Asociación Optimist de Argentina y desde el ministerio intentaban conseguir alojamiento para los niños dado que la empresa se negó a facilitárselos, según consignaron fuentes confiables.

Desde México, la team leader Silvia Piccinini dialogó con Infobae y dijo: “Los PCR que nos habían pedido estaban impresos y el check-in se había hecho ayer y lo teníamos por mail y todo listo. Cuando fuimos a la cola, nos pidieron los documentos y les confirmamos que teníamos todo. En el mostrador nos pidieron las declaraciones juradas y nos mandaron para atrás, las empezamos a hacer y después no nos dejaron pasar porque nos decían ‘se va el vuelo, se va el vuelo’, sabiendo que sólo faltaban completarse cinco declaraciones”.

Algunas versiones indicaban que los vuelos de la compañía aérea estarían sobrevendidos y que ese sería el verdadero motivo de la decisión de dejar al equipo de menores en tierra. La cónsul argentina en Ciudad de México, Laura Previño, también se puso a disposición del equipo argentino e intentaba solucionar el inconveniente con Copa Airlines.

“Lamentablemente tenían vuelo de conexión de México a Panamá y de ahí a Buenos Aires, pero no los dejaron embarcar de forma completamente arbitraria argumentando que no estaban completadas las declaraciones juradas”, señaló Patricio Pantin, secretario de la institución. “No tienen fecha confirmada de retorno. Hay una desidia y malicia por parte de la aerolínea”, agregó. Desde esa asociación también confirmaron que la Cancillería argentina estaba intentando resolver el problema.

Según pudo reconstruir Infobae, dos de los pasajeros pudieron embarcar tras presentar completadas las declaraciones juradas que debían ser presentadas dentro de las 48 horas previas al viaje.