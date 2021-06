Quién es Cecilia Santiago, la guardameta mexicana que se coronó con el PSV

Cecilia Santiago es campeona de la Copa Femenina de Holanda (Foto: Instagram/ @ceci_santiago)

La guardameta Cecilia Santiago, se coronó campeona en la Copa Femenina de Holanda luego que el PSV venció 1-0 al ADO Den Haag. La mexicana llegó al equipo del Viejo Continente en 2019 y, aunque le ha costado disputar partidos como titular al competir con Sari van Veenendal, ya sumó la experiencia de ser campeona en Países Bajos.

Junto con ella, se suma su compañera de equipo, Anika Rodríguez, delantera mexicoamericana que también se coronó hoy.

Fue hasta el minuto 38 cuando el PSV pudo abrir el marcador, esto gracias a la anotación de Joëlle Smits. Eso fue más que suficiente para llevarse el trofeo, a pesar de que la tensión y el dramatismo se hizo presente en los últimos minutos del encuentro. Rodríguez ingresó de cambio al medio tiempo, mientras que Santiago no jugó.

En los últimos días, el futuro de Cecilia Santiago ha sonado con una posibilidad de que regrese a la Liga MX Femenil. Incluso, Mónica Vergara, estratega de la Selección Mexicana Femenil Mayor, opinó con respecto al caso de la jugadora.

“Es importante que tengan la competencia y si Cecilia regresa, le va a beneficiar, volverá a tener el ritmo de juego. Siempre he pensado que la decisión tiene que ir de acorde con lo que quiere la jugadora para poder proyectarse en su mejor versión y que lo pueda plasmar en el terreno de juego”, recalcó Vergara en conferencia de prensa previo al compromiso ante Japón.

Cecilia podría estar de regreso a la Liga MX Femenil (Foto: PSV Eindhoven)

Una de las escuadras que ha sonado en el entorno de Santiago, es precisamente Tigres Femenil, actual Bicampeón del futbol mexicano. La afición felina se ve ilusionada ante una posible incorporación de Cecilia al conjunto regio.

Cabe recordar, que la jugadora tuvo un destacado paso por la Liga MX Femenil. Sus comienzos tuvieron lugar en Santos Laguna, ya que se incorporó al Centro de Formación de Futbol Femenil “Club Laguna”, ubicado en la Ciudad de México, desde los 11 años.

Ante la falta de una Liga Profesional en México en aquél entonces, Cecilia Santiago emigró al futbol estadounidense en 2013, con las Breakers de Boston y después con el ahora extinto FC Kansas City; también militó en el futbol de Chipre, en 2015, con el Apollon Limassol.

Como muchas otras futbolistas, para poder cumplir su sueño de ser profesional, la mexicana tuvo que soportar conductas machistas que la hicieron transitar por un complicado camino hacia su carrera, pero también, tomó fuerzas y salió adelante.

Cecilia Santiago tuvo un histórico paso por el América tras la creación de la Liga MX Femenil (Foto: Twitter/ @AmericaFemenil)

“Obviamente no había ningún equipo de mujeres. Crecí jugando con hombres, a veces jugábamos contra chavos que no tenían la misma mentalidad y, más que ellos, eran sus papás los que me llegaban a gritar cosas como ‘¡vete a lavar los trastes!’ Siempre tenía que estar evadiendo comentarios machistas, que me parecían ya normales. Crecí en ese ambiente”, contó Cecilia a la revista Proceso, hace un par de años.

Fue en 2017, cuando todo dio un giro y se creó la Liga BBVA MX Femenil. Cecilia Santiago fue parte del histórico plantel que representó al América en el primer campeonato (Apertura 2017) y de inmediato se afianzó como titular indiscutible del equipo azulcrema.

Debutó en la primera Jornada, ante Xolos, el 29 de julio de 2017, en Coapa. No recibió ningún gol durante el encuentro y eso bastó para que las Águilas se llevaran el triunfo 1-0. Dos torneos después, la futbolista dejó su nombre escrito con letras de oro en la historia del América y del futbol mexicano, tras ser pieza fundamental para que consiguieran su primer título en el Apertura 2018.

