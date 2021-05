Cuánto cuesta disfrutar de las playas de Croacia, el lugar donde Canelo Álvarez pasa su Luna de Miel

Saul Alvarez en su luna de miel (Foto: Instagram@canelo)

El boxeador Saúl Canelo Álvarez sigue de fiesta, después de la ostentosa boda que realizó junto con su esposa Fernanda Gómez en Guadalajara, Jalisco, el multi campeón mexicano continúa festejando su matrimonio pero ahora en su luna de miel.

Por medio de redes sociales, Canelo compartió algunos de los detalles íntimos de cómo festejan su luna de miel. Subió unas historias a Instagram en donde se aprecia que están en una lujosa playa, disfrutando del sol, tomando cerveza y acompañados de música en vivo.

De primera instancia, los recién casados están del otro lado del continente, en Europa, muy cerca de Italia. Saúl y Fernanda están gozando de la naturaleza del mar Adriático, ya que en la publicación que realizó la esposa del boxeador compartió la ubicación exacta del lugar.

Así disfrutan de su luna de miel Canelo y Fernanda (video @canelo)

La pareja se encuentra en Croacia, un país perteneciente a la Unión Europea; así como no hubo límites para la lujosa boda y la fiesta, tampoco los hubo para el viaje de luna de miel pues en promedio, un boleto redondo de un día de estancia (ida y vuelta) en avión, dese la Ciudad de México a Croacia ronda los 50,000 pesos mexicanos en vuelo turístico.

Sin embargo el precio puede variar dependiendo el tipo de aerolínea, la clase de viaje y las escalas, ya que al ser un viaje de alrededor de 18 horas máximas, se pueden realizar dos o más escalas, en consecuencia el costo del boleto aumenta.

Aunque los recién casados no especificaron el nombre de la playa, el país se caracteriza por tener distintos destinos turísticos y un sin fin de actividades para realizar en compañía, dentro de los atractivos destacan los puertos de Costa Dálmata, Islas Kornati y la Hvar.

(Foto: Instagram/@fernandagmtz)

Un boleto en avión del Aeropuerto Internacional de México a Zadar, Croacia -uno de los aeropuertos que conecta con lo destinos turísticos de la playa- en la línea Aeromexico cuesta en promedio 220,000 pesos mexicanos, esto bajo la categoría de clase turística y con una escala en el aeropuerto de Estados Unidos.

Mientras que la cotización desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara al mismo destino es de aproximadamente de 63,000 pesos.

Otro de los puntos a los que pudo haber arribado la pareja de casados es a Split, Croacia, también muy cerca de la costa playera. Un boleto redondo de un día se cotiza en 45,000 pesos bajo la categoría de clase turística en una cadena comercial de vuelos.

En cuanto al hospedaje en la región varía de acuerdo a la zona y cercanía con el mar, pero en promedio una habitación en los hoteles más populares de la zona, con los lujos de la habitación y el servicio, puede llegar a costar 9,000 pesos por una sola noche.

(Foto: Instagram/@fernandagmtz)

No cabe duda que el amor de Canelo no tiene límites. Además, de acuerdo con las publicaciones se puede ver que para la cena de la pareja, el boxeador mexicano reservó parte de la playa ya que no se ve a ninguna persona más, únicamente está la pareja de recién casados en compañía de un guitarrista que ameniza la velada.

La pareja disfrutó del resto de la tarde y por la noche, presenció una serie de espectáculo de fuegos pirotécnicos, muy cerca de la habitación de donde se hospedaron.

Cabe recordar que para la ceremonia religiosa, el primer vestido que usó Fernanda se estimó en un valor de USD 250,000 (cerca de 4,967,107 pesos mexicanos). A lo largo de la celebración, la novia realizó tres cambios de ropa por lo que compró distintos vestidos de novia.

