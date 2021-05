El presidente de la FIA habló sobre sus frecuentes visitas a Michael Schumacher: “No lo dejo solo”

Jean Todt, actual presidente de la FIA, reveló que visita con frecuencia a Michael Schumacher (Foto: REUTERS)

Uno de los grandes amigos que tiene Michael Schumacher de su etapa en la Fórmula 1 es, sin lugar a dudas, Jean Todt. El actual presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quien fuera director de la gestión deportiva de Ferrari en la época de esplendor de Káiser, se mantiene muy cercano a él y a su familia desde aquel accidente en 2013 que dejó la salud del ex piloto alemán muy comprometida.

En una entrevista concedida a Il Corriere della Sera en vísperas del Gran Premio de Mónaco de este año, Todt habló sobre sus frecuentes visitas a Schumacher, quien sigue recuperándose en secreto, sin que haya filtraciones sobre su estado desde aquel accidente de esquí de 2013.

“Veo a Michael al menos dos veces al mes. No lo dejo solo. Él, Corinna, la familia: hemos vivido muchas experiencias juntos. La belleza de lo vivido forma parte de nosotros y continúa”, dijo Todt al diario italiano.

Mick Schumacher con Jean Todt, ex jefe de Ferrari en la época de su padre y actual presidente de la Federación Internacional del Automóvil (IG: mickschumacher).

Además de hablar sobre sus constantes encuentros con el Káiser pese a las complicaciones de la pandemia, Jean Todt también habló sobre el rendimiento de su hijo Mick, quien esta temporada está debutando en la máxima categoría del automovilismo.

“Es humilde y educado. Por ahora, sus ambiciones están limitadas por un coche no competitivo”, comentó Todt ante la pregunta del periodista italiano Daniele Sparisci.

Por otra parte, el actual presidente de la FIA se refirió al futuro de la competición, y la necesidad de volver a ver a un equipo Ferrari más fuerte, donde Carlos Sainz y Charles Leclerc logren más victorias y sean protagonistas.

“Con el Ferrari competitivo, Leclerc ha demostrado que puede ganar. Nuestro deporte necesita un Ferrari fuerte, los pasos adelante parecen interesantes. Creo que hay ganas y capacidad. En cuanto a pilotos, Leclerc y Sainz se encuentran entre los mejores”, analizó.

El presidente de la FIA, Jean Todt. (Foto: EFE)

“¿Qué le falta a Ferrari? Un todo: coche, motor, chasis, aerodinámica. Tienes que tener todo al más alto nivel. Unas pocas milésimas de segundo pueden ser decisivas. Admiro este dominio de Mercedes, incluso si no me gusta y me gustaría más competencia: pero durante ocho años el equipo y Hamilton siempre han estado ahí. Podrían haberse relajado, pero no fue así. Su motivación y su hambre son totales”, concluyó Todt.

