Escándalo en Brasil: una figura del Palmeiras contrajo coronavirus, rompió el aislamiento y atropelló a una persona

Luiz Adriano atropelló a un ciclista

Luiz Adriano fue protagonista de un escándalo esta semana en la previa del choque de su equipo, el Palmeiras, ante Defensa y Justicia por la ida la Recopa Sudamericana, certamen que enfrenta a los dos campeones continentales de la última temporada en un duelo que se abrirá en Buenos Aires y se cerrará la próxima semana en Brasil. El futbolista, que debía aislarse por haber dado positivo en coronavirus, incumplió con las normas y tuvo un accidente vial.

Según informaron medios locales, el delantero atropelló a un ciclista cuando llevaba a su madre hacer las compras, pese a que tenía prohibido abandonar su hogar. Afortunadamente, la persona que sufrió el impacto contra el vehículo del jugador no tuvo heridas de gravedad, más allá de un corte en el rostro, aunque en un video que se viralizó se lo ve en el suelo junto mientras es atendido por un médico. Pese a lo impactante de las imágenes, el episodio no pasó a mayores, tal como lo explicó el propio futbolista en las redes sociales.

“Estoy totalmente asintomático, pero las reglas del club son claras. Me dieron instrucciones de quedarme en una casa en cuarentena bajo la supervisión del departamento médico, pero ayer fui al supermercado del centro comercial para llevar a mi mamá que no sabe conducir, sin salir del auto y con una máscara, pero terminé involucrándome en un accidente en el que una bicicleta chocó contra el auto afuera del estacionamiento. Permanecí con mi máscara en todo momento, pero no pude evitar brindar asistencia a la persona que sufrió el accidente”, detalló.

Luiz Adriano (Reuters)

El Palmeiras aseguró también que Luiz Adriano “no tenía la culpa ni conducía de forma imprudente”, sin embargo adelantó que lo castigará con una multa económica por haber desoído la orden médica: “Las acciones administrativas se convertirán en una donación de canastas básicas de alimentos”.

Máximo artillero del equipo verde la temporada pasada con 20 goles, el delantero disputó su último partido con el equipo en la final de la Copa de Brasil, ante el Gremio, el 7 de marzo. Este miércoles, el Palmeiras buscará ante Defensa y Justicia obtener un resultado positivo en el estadio Noberto Tomaghello de Florencio Varela, Buenos Aires, en lo que será la primera final de la Recopa Sudamericana, sin una de sus figuras.

El conjunto brasileño arriba a la Argentina con bastante descanso después de que el campeonato paulista se interrumpiera hace un par de semanas por el aumento de los casos de covid en esa región.

