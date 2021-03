Cómo será la revolucionaria carrera sprint que la Fórmula 1 podría aplicar esta temporada y por qué generó polémica

La propuesta podría ponerse en práctica en tres Grandes Premios (Reuters)

La Fórmula 1 continúa avanzando en materia de entretenimiento. A días para que comience el nuevo mundial del 2021, el Consejo Mundial de la FIA dio otro paso en lo que respecta a la idea de realizar una carrera corta los sábados, de cara a la clasificación para el día siguiente.

A principios de febrero el portal especializado RaceFans.net, develó los primeros cambios que podría conllevar esta nueva modalidad, la cual ahora parece estar cada vez más cerca de que se oficialice en un modelo de prueba con vistas ya al 2022.

Este revolucionario formato consta de una carrera corta (unas 20 vueltas) y dependiendo el puesto en el que termine cada corredor, será ese el lugar que ocupe en la parrilla al día siguiente. Además, se repartirán puntos para los primeros en llegar a la meta.

Así se compone el calendario para el Mundial de 2021

Todo parece indicar que, en caso de triunfar la postura, la propuesta se llevará a cabo en tres carreras a modo de prueba durante éste 2021 y, en el caso de obtener resultados positivos a nivel de entretenimiento, quedaría fijo para todos los circuitos del 2022 con el cambio de reglamentación.

Los trazados en los que se podría ver este nuevo formato será en Gilles Villeneuve (Gran Premio de Canadá), Monza (Gran Premio de Italia) e Interlagos (Gran Premio de Brasil).

ASÍ SERÍA EL FIN DE SEMANA EN ESOS GP

VIERNES

PRACTICA LIBRE de 60 minutos (FP1), clasificaciones (Q1, Q2 y Q3) y las verificaciones de las características técnicas de cada vehículo a parque cerrado.

SABADO

Entrenamientos libres y la carrera sprint con libre elección de neumáticos y estrategias. El primero ganará 3 puntos, mientras que el segundo y tercero 2 y 1 respectivamente. Dichas unidades se sumarán a las que obtengan el domingo.

DOMINGO

Gran Premio, sin cambios

La propuesta avanza y podrían llevarse pruebas éste año con la intención de que queden fijas en 2022 (Reuters)

Esta propuesta se presentó con el fin de hacer más atractivas las carreras ahora que la competencia pasará a estar bajo la esfera de Liberty Media. Con ella, plantean fomentar la competitividad entre las escuderías más poderosas y el resto.

“Lo que estamos estudiando es cuál podría ser el efecto de las denominadas ‘carrera rápidas’ los sábados. Estamos pensando si esto podría probarse ya este año. Hay discusiones en curso con los equipos, y creo que tal vez esto podría ser el único elemento que podría ser interesante”, comentó Stefano Domenicali, el CEO de la F1, según RaceFans.net.

El ex mandamás de la competencia motora más importante del mundo, Bernie Ecclestone, también se pronunció en su momento acerca de esta idea: “Es una idea vieja que ya se estaba discutiendo en mi época. La clave aquí es hacerlo bien. La gente solo vería la carrera principal si le se ofrece algo diferente a la carrera corta... ¿Por qué la carrera del domingo debería ser diferente a la del sábado, si su resultado conforma la parrilla de salida de la carrera principal?”, explicó el británico al sitio especializado Auto Motor und Sport.

Con estas declaraciones, el empresario de 90 años se mostró en desacuerdo y volvió a poner sobre la mesa la propuesta de revertir la parrilla, una idea que fue descartada por la mayoría de los equipos.

“Tienes que otorgar puntos para la carrera corta y luego revertir la parrilla para la carrera principal. Si el ganador de la carrera corta obtiene 15 puntos, tiene que retroceder 15 puestos en la parrilla el domingo. Mi sistema hace que ambas carreras sean emocionantes. Porque el sábado alguien se haría la pregunta: ¿debería ganar la carrera sprint pero perder posiciones en la parrilla, o es mejor terminar sexto en la carrera sprint y luego comenzar cuarto en la carrera principal?”, sentenció.

Una de las voces más poderosas en contra de este tema fue la de Sebastian Vettel, ex campeón mundial y que en este año correrá para Aston Martin: “No sé cuál es el pensamiento detrás de esto. No me gusta. ¿Por qué tendrías una pre-final antes de una final? ¿Cuál es el objetivo de esto? No lo entiendo. Si hay una carrera el sábado, obviamente tendré que competir porque todavía quiero manejar el domingo, pero desde mi punto de vista esto no tiene sentido”, aseguró tiempo atrás en declaraciones al sitio MotorSport.

El tema económico es un punto a tratar con respecto a la nueva propuesta (Reuters)

El formato, que continúa estudiándose y que podría probarse en tres de los 24 Grandes Premios de este 2021, aun tiene un punto en el que deben hacer hincapié: el económico.

Al parecer, este tema es uno de los que todavía no termina de convencer a las escuderías ya que una de las preocupaciones es el daño adicional que pudieran sufrir los monoplazas en la carrera de los sábados. Si bien la entidad ofreció un presupuesto para cada equipo para que puedan poner a punto los vehículos de cara al domingo, hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo concreto.

