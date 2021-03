Cuauhtémoc Blanco envió mensaje a Chivas y recordó la historia detrás de su icónico festejo con el América

Cuauhtémoc Blanco y su icónico festejo como jugador del América (Foto: EFE)

Uno de los ecos más grandes que dejó el Clásico Nacional fue el festejo del primer gol de Henry Martín en el partido, pues además de enfurecer a la afición rojiblanca en el Estadio Akron, recordó la mejor época de Cuauhtémoc Blanco en el América.

Luego de realizar la celebración popularmente conocida como “Temo Señal”, las reacciones no se hicieron esperar y todo el entorno americanista respondió con asombro, alegría y nostalgia. El último en dar su opinión al respecto fue el propio autor del festejo.

El ídolo azulcrema agradeció el recuerdo al goleador yucateco, le invitó una comida y aprovechó para mandar un dardo a las Chivas respecto a las declaraciones previas al Clásico, en especial la realizada por Antonio Briseño, quien afirmó que el América no tiene identidad.

Cuauhtémoc Blanco reaccionó a los festejos de Henry Martín en un video (Video: Twitter @CentralFOXMX)

“Muchas gracias hijo, la verdad es que no me la esperaba. Te voy a invitar a comer para agradecerte por ese gran detalle que tuviste, lo vamos a hacer sin cámaras porque no me gustan, de todo corazón y de cuates, de brothers” declaró el ahora gobernador de Morelos en un video compartido por Fox Sports.

Sobre los pensamientos que le generó ver cómo el América pasaba por encima de las Chivas con autoridad y además acompañado por la icónica celebración que realizó durante toda su carrera (1992-2016), el ídolo azulcrema afirmó que le generó mucha emoción y confirmó que en los Clásicos se habla sobre la cancha:

“La verdad es que me da tanta emoción recordar esos festejos, porque son momentos muy padres para nosotros como jugadores y luego en un clásico, ¿no?. Yo siempre he dicho que no hay que hablar antes de los clásicos porque luego te callan la boquita, entonces hay que demostrarlo en el campo”.

El festejo de Herny Martin en honor al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

A pesar de que el festejo apuntando al cielo fue la celebración más popular, Henry Martin hizo otro homenaje al ‘10′ del América en su segundo gol. En esta ocasión simuló a un torero cuando ejecuta la suerte de banderillas, tal como lo hizo Cuauhtémoc 20 años atrás y también en un Clásico Nacional.

En el mismo video, Cuauhtémoc mencionó cómo se le ocurrieron esos festejos, en especial el de las banderas, pues en aquel entonces también había un pique de palabras con el arquero Oswaldo Sánchez, quien en repetidas ocasiones afirmó que Blanco no sería capaz de anotarle un gol.

“Estaba de compañero de cuarto con (Germán) Villa y estábamos inventando ahí el festejo clásico, el que a la gente le gustó. Y también esas de banderilla, ¿te acuerdas que Oswaldo decía que no le iba a meter gol y que quién sabe qué...?”

Henry Martin hizo otro homenaje al ‘10′ del América en su segundo gol. Simuló a un torero cuando ejecuta la suerte de banderillas, tal como lo hizo Cuauhtémoc 20 años atrás (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

“Fue un festejo que te sale, son ocurrencias, igual que el otro festejo que me aventé en la red, el de la orinada de perrito que muchos me criticaron, pero yo me moría de risa. A final de cuentas son momentos que salen, te sale ese festejo, ese orgullo del americanismo”

Como voz autorizada del americanismo, Cuauhtémoc no quiso retirarse sin antes mandar un mensaje a los futbolistas de la cantera azulcrema, a quienes les exhortó a disfrutar de la profesión y festejar como ellos quisieran.

“A todos los jóvenes que están ahí en el América, que se esfuercen, que luchen, que trabajen, que festejen como ellos quieran y que se diviertan dentro del campo. Yo cuando jugaba me divertía pero con responsabilidad.”

