Djokovic buscará afianzarse en la cima del tenis ante un inspirado Medvedev en la final del Australian Open: hora y TV

Posiblemente los dos mejores tenistas de la actualidad en pista dura se enfrentan este domingo en el Melbourne Park. El serbio Novak Djokovic, quien buscará su noveno título en el primer Grand Slam del año, y el ruso Daniil Medvedev, vigente campeón de las ATP Finales, definen el título en la final del Australian Open. El partido comenzará a las 5:30 de Argentina y será televisado por ESPN.

El Rod Laver Arena vivirá quizás el mejor duelo posible que se pueda ofrecer actualmente en el circuito masculino en pista rápida, con Nole que llega a la cita con la confianza que le ofrecen sus ocho finales disputadas y ganadas en Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 y 2020), ante un Medvedev que se aferra a su espectacular racha de 20 victorias seguidas en las últimas semanas.

Nadie ha levantado el trofeo en Australia más veces que el actual número uno del mundo, que además es campeón defensor: Djokovic ha ganado 81 de los 89 partidos que ha disputado en su carrera en el certamen oceánico y llega con el pecho inflado tras superar sus problemas físicos y deshacerse en menos de dos horas del ruso Aslan Karatsev en semifinales (6-3, 6-4, 6-2).

No obstante, sobre él caerá la presión de tener la oportunidad de oro para ser el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Por delante solo se encuentran el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal, ambos con 20, y Djokovic con una victoria este domingo quedaría en 18 trofeos grandes.

Pero no será nada sencillo porque Daniil Medvedev es un gran aspirante. Con su potente saque y la gran fortaleza mental que mostró en los últimos meses, Medvedev se ha asegurado desbancar al austriaco Dominic Thiem del número 3 del ranking ATP la próxima semana, y aspira a ganar su primer Grand Slam en su segunda final. La anterior oportunidad fue en el US Open de 2019, donde cayó ante Nadal.

Sus 20 victorias previas a la final de este domingo, 12 de ellas frente a rivales del Top 10, le han permitidos al jugador ruso ganar los títulos del Masters 1000 de París, el ATP Finals y la ATP Cup, con lo que llega a esta definición en una posición privilegiada.

“Nunca sabes cómo va a ser el partido. Ganar un ‘Grand Slam’, especialmente frente a Novak, es ya una gran motivación y no creo que haya nada que pueda hacerlo más grande. Me gusta Novak, lo valoro mucho como jugador. No tengo nada que perder, sinceramente”, explicó Medvedev, que en semifinales le ganó al griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-2, 7-5).

“Se ha hablado mucho sobre las nuevas generaciones que vendrán y tomarán el relevo de nosotros tres, pero en realidad eso no está sucediendo todavía. Podemos hablar de ello todo el día pero, con mi respeto a todos ellos, todavía tienen mucho trabajo por hacer”, calentó la previa el serbio.

Ambos se han visto las caras siete veces en el circuito, con cuatro victorias para el serbio y tres para el jugador ruso. En su último enfrentamiento, en el ATP Finals del año pasado, Medvedev se impuso por la vía rápida a Djokovic (6-3, 6-3), que ha caído en tres de los últimos cuatro encuentros que jugaron entre sí.

NOVAK DJKOVIC VS. DANIIL MEDVEDEV - AUSTRALIAN OPEN

HORA: 19:30 hora local / 8:30 GMT

5:30 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

4:30 Bolivia y Venezuela

3:30 Perú, Colombia y Ecuador

2:30 Ciudad de México

TV: ESPN y ESPN Play (Latinoamérica)

