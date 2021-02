Andrés Lillini explotó contra el arbitraje: “El partido hubiera sido otro si el VAR no se equivoca”

Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, externó su molestia ante el arbitraje de este domingo (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, externó su molestia ante el arbitraje de este domingo. A su consideración, el gol que le anularon a su equipo contra Toluca debió contar en el marcador.

“Él (el árbitro Luis Enrique Santander) nos dice que hay una obstrucción de (Emanuel) Montejano al jugador de Toluca y que eso es una falta. Ya vimos el video y es una cosa que está totalmente fuera de lugar, es un gol legítimo”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Y es que, en un partido cerrado, los universitarios se fueron al frente en el marcador al minuto 50 con un gol de Juan Pablo Vigón. Sin embargo, el silbante fue a revisar la acción en las pantallas del VAR y, al regresar a la cancha, decidió anular la anotación.

En la jugada, el joven delantero de Pumas supuestamente obstruye el camino de Raúl López para evitar la marca del capitán auriazul. Esta decisión influyó en el resultado del partido, pues los Diablos consiguieron la victoria con la diana de Alexis Canelo en los minutos finales.

Lillini le mandó un mensaje a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje (Foto: Cuartoscuro)

Por esa razón, Lillini no tuvo empacho en mostrar su molestia hacia el trabajo arbitral. Señaló que, así como hacen su trabajo los nazarenos cada fin de semana, los equipos hacen un gran esfuerzo para conseguir los resultados.

“Eso sí me pone muy mal. El partido hubiera sido otro si el VAR no se equivoca. Espero que también ellos sepan que también nosotros estamos domingo a domingo haciendo un gran esfuerzo”, expresó.

Pero el argentino fue más allá. Le mandó un mensaje a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje. Recordó que el trabajo del cuerpo técnico se ve afectado por estas decisiones polémicas.

“Quisiera saber si, tanto el presidente de la Comisión de Árbitros como el VAR, por resultados se quedan afuera como nosotros. Quiero que para todos los equipos sea más legítimo porque hoy nos sacaron un gol y cambiaba el partido”, sentenció.

La decisión arbitral influyó en el resultado del partido, pues los Diablos consiguieron la victoria con la diana de Alexis Canelo (Foto: Cuartoscuro)

Sobre el encuentro, el timonel de los felinos apuntó que en el primer tiempo consiguieron frenar el dominio mexiquense. “En el segundo manejamos el partido en todas las acciones. Hicimos que Toluca retrocediera y en una acción al minuto 90 nos convierten y perdemos el partido”, completó.

A pesar de ello, el sudamericano aseguró que sus pupilos han tenido el mejor partido del semestre. Reconoció el dolor de la derrota de este fin de semana, pero aclaró que deben superar la mala racha pronto.

“El equipo creo que jugó el mejor partido de los seis que hemos jugado y me voy muy conforme por el esfuerzo que han hecho. No me gusta perder y estoy con mucho dolor, pero tenemos que salir adelante”, declaró.

Lillini explicó que la afición tiene que entender que este es un proyecto con muchos jóvenes y que la experiencia termina afectando (Foto: Cuartoscuro)

Vale recordar que los capitalinos, de las seis jornadas disputadas, sólo han podido conseguir una victoria. Además, en los últimos cuatro partidos no ha podido anotar un gol, motivo por el que Lillini puso énfasis para superar el sabor amargo que ha tenido el torneo.

“Creo que tenemos que meter el gol. Las pocas ocasiones que se crean en partidos así, con rivales que nos tienen muy conocidos, hay que meter goles y la concentración tiene que durar 90 minutos”, apuntó.

Explicó que la afición tiene que entender que este es un proyecto con muchos jóvenes y que la experiencia termina afectando en la cancha. Aunque admitió su deseo por ingresar a la Fiesta Grande, recordó que la situación no es para tener altas expectativas del equipo.

“Yo lo que quiero es meterme a la Liguilla. Meternos dentro de los cuatro primeros va a ser difícil porque esta es la realidad. Cuando las expectativas superan a las realidades, los proyectos no son buenos”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Toluca gana y comparte liderato con América en fútbol mexicano

¿Regreso a los estadios? Cuál es el plan de la Liga MX ante los nuevos colores del semáforo epidemiológico

“Logramos imponernos al final”: el América de Solari venció apenas al Querétaro y se consolidó como primero del torneo

Por su infraestructura y nivel de juego, la Liga MX está entre las mejores 10 del mundo: Javier Aguirre