Descendió de un volcán a toda velocidad a bordo de su bicicleta durante el último eclipse solar: la aventura del chileno Pedro Burns

Pedro Burns durante el eclipse solar

El fenómeno natural del pasado 14 de diciembre fue el telón de fondo perfecto para un recorrido que se inició en la ladera del volcán Villarrica y culminó con un mortal del deportista justo cuando el eclipse dejaba sin luz a Pucón.

El clima no pudo frenar el descenso de Pedro Burns (23), tricampeón chileno de Enduro y Top 20 mundial del Enduro World Series. Ni la lluvia, que pronosticaba varios milímetros de agua caída durante la noche anterior y el día del fenómeno astronómico, ni las bajas temperaturas de un volcán Villarrica cubierto por la neblina, lo detuvieron.

Burns se propuso el desafío de descender el volcán a máxima velocidad durante los 120 segundos que transformaron el día en noche en toda la región de la Araucanía durante el eclipse solar de diciembre.

Burns se propuso el desafío de descender el volcán a máxima velocidad durante los 120 segundos (Foto: RB Pool)





La idea, que nació por la motivación del propio atleta tras ver el proyecto que realizó el chileno campeón mundial de parapente acrobático Víctor Carrera en 2019, consideró una bajada desde lo más alto del volcán, pasando por un intrincado bosque de lenga, para conectar después con el renovado Bikepark Quitrapillan, cerrando su aventura con un increíble backflip en el momento exacto en que ocurría la corona solar.

Tras el complejo salto a oscuras, que requirió más de siete días de trabajos en pista para armar una nueva rampa de despegue y recepción, el piloto siguió su descenso hasta llegar al Correntoso, un río de lava seco donde terminó el desafío de Burns: una carrera contra el (mal) tiempo y el eclipse solar.

Fue mágico, no tengo palabras para explicarlo", dijo el chileno. (Foto: RB Pool)

Una vez finalizada la bajada, el aventurero rider destacó la energía y el misticismo detrás del desafío. “Fue mágico, no tengo palabras para explicarlo. Sentí que volaba y que en todo momento me recorría una energía distinta y una ansiedad por que todo saliera increíble. Es una experiencia única”, contó.

El desafío deportivo no estuvo exento de problemas ya que el mal tiempo reinante en la zona puso en riesgo todo el proyecto. De ahí que el deportista destacara la capacidad que tuvo para adaptarse a los distintos escenarios a los que se vio enfrentado durante toda la producción. “Desde un inicio queríamos hacer un salto, pero nunca imaginamos que tendríamos tantas complicaciones. Llegamos y estaba todo con lluvia, el piso no permitía alcanzar la velocidad necesaria y pensamos que no lo lograríamos. Finalmente, junto al equipo decidimos intentarlo y nos pusimos a cavar y a sacar toda la primera capa de tierra y lo logramos. De verdad que es algo que le da un cierre increíble a mi año”, dijo.

Tras el salto en el eclipse, Burns comenzó su preparación para el Enduro World Series 2021 donde se considera una fecha del mundial de bicicleta en el parque de Farellones.

