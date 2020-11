Raúl Jiménez reveló acercamiento de varios clubes para salir de los Wolves en el mercado de fichajes

Raúl Jiménez señaló que se mantuvo tranquilo ante las publicaciones sobre el acercamiento de la Juventus y del Manchester United (Foto: Peter Powell/ Reuters)

Mucho se ha hablado del futuro de Raúl Jiménez, debido a las diferentes versiones periodísticas que lo colocaban en grandes clubes de Europa. Ahora, el delantero del Wolverhampton dio detalles de lo que sucedió en el mercado de fichajes pasado.

El mexicano señaló que se mantuvo tranquilo ante las publicaciones sobre el acercamiento de la Juventus de Italia y del Manchester United de Inglaterra. “Durante el periodo de las vacaciones o de transferencias cada día salía un equipo nuevo que me quería”, comentó en una entrevista con la cadena TUDN.

“Yo tranquilo, más que nada lo que sabía yo era lo que salía en las noticias, en los rumores. Un día me despertaba y veía en Twitter que te quiere la Juventus, al otro día me despertaba y veía que me quería el Manchester United, entonces son cosas que se dan”, contó el ariete.

El romperedes de la selección mexicana reveló que sí hubo acercamientos de varios clubes para ficharlo (Foto: Peter Nicholls/ Reuters)

A pesar de ello, el también romperedes de la selección mexicana reveló que sí hubo acercamientos de varios clubes para ficharlo. Sin embargo, apuntó que nunca hubo nada concreto.

“Lo que sé yo es que sí hubo ciertos acercamientos con algunos equipos, pero nunca se llegó a un acuerdo ni nada, o sea no hubo nada cerca, como te digo estoy muy bien en los Wolves”, señaló.

A su vez, el máximo goleador en la historia del equipo inglés aseguró que no se quedó con la “espinita” de salir de la institución inglesa. “Pues la verdad no, estoy muy contento en Wolverhampton, no es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien, saben que no me conformo, siempre busco más”, explicó.

“No se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento (el club que lo quiera) tendrá que querer lo mejor para mí, Wolves y el equipo al que llegara, pero estoy muy contento en Wolves siendo muy importante”, sentenció.

el máximo goleador en la historia de los Wolves aseguró que no se quedó con la “espinita” de salir de la institución inglesa (Foto: Daniel Leal-Olivas/NMC/ EPA/ EFE)

En otra entrevista, ahora con el sitio W Deportes, el Lobo Mexicano reconoció que le costó adaptarse al fútbol del Viejo Continente. No obstante, recordó que son procesos, como el que vive Hirving “Chucky” Lozano con el Napoli de Italia o Jesús Manuel “Tecatito” Corona con el Porto de Portugal.

“Ha costado mi adaptación al fútbol europeo, me costó con el Atlético, Chucky Lozano tuvo complicado el año pasado y Tecatito Corona lo va haciendo mejor. Falta que le den confianza a los jugadores”, anotó.

Y, sobre su reciente llamado al Tricolor, el delantero azteca confirmó que ha sido un año complicado, derivado de la pandemia de COVID-19. A pesar de ello, indicó que siempre estará dispuesto a defender los colores de su país.

“Es un año que ha pasado de todo, es complicado tener tantos partidos después de parar tanto tiempo. Estamos para lo que se necesite en la selección”, finalizó.

El delantero azteca indicó que siempre estará dispuesto a defender los colores de su país (Foto: Maurice Van Steen/ EFE/ EPA)

Vale recordar que el Tricolor tendrá su segunda gira del año por Europa en esta semana, luego de la victoria contra Holanda y el empate contra Argelia en Países Bajos. Éstas también serán las últimas actuaciones del conjunto azteca en lo que resta del año.

El partido contra Corea del Sur será el 14 de noviembre en el Stadion Wiener Neustadt de Australia. Asimismo, el duelo contra Japón será el 17 del mismo mes en el UPC-Arena, ambos a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

