Pizarro, el Cubo y Pulido tuvieron una noche mágica en la MLS: así fue la gran jornada de los mexicanos en Estados Unidos

El talento mexicano se hizo notar este miércoles en la Major League Soccer (MLS). Varios futbolistas que radican en Estados Unidos se hicieron presentes en el marcador para ayudar a sus respectivos equipos, aunque no todos pudieron evitar una derrota.

La primera gran actuación fue la del volante Rodolfo Pizarro, con el Inter Miami. Cuando el partido estaba empatado sin goles, el volante azteca recibió un gran pase del argentino Gonzalo Higuaín al minuto 35, que lo dejó solo frente a la portería para anotar el tanto de la ventaja.

Sin embargo, el equipo de Florida no pudo conseguir la victoria. El FC Dallas pudo darle la vuelta con el penal anotado por Franco Jara (60′) y la diana de Ryan Hollingshead (82′) para poner el marcador definitivo (2-1).

Este fue el cuarto gol de Pizarro en la liga estadounidense. El seleccionado mexicano está por detrás de Lewis Morgan, que tiene cinco tantos, lo que los convierte en los goleadores de la naciente franquicia de la MLS.

La segunda diana de esta jornada marcada por un futbolista tricolor fue de Erick “Cubo” Torres. El delantero por fin se pudo estrenar como romperedes del Atlanta United, club por el que firmó en la presente campaña.

Al minuto 87, el ariete logró anotar en un tiro de equina en el duelo contra Orlando City. Sin embargo, el club de Georgia sufrió una dolorosa derrota, pues sus rivales los superaron 4-1, gracias a los goles de Daryl Dike (29′), Chris Mueller (45′+2′), Tesho Akindele (60′) y Matheus Alessandro (90′+2′).

El Cubo no anotaba desde hace casi siete meses en un cotejo oficial. La última vez que mojó fue cuando jugaba con los Xolos de Tijuana contra Cruz Azul en el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, torneo que fue suspendido definitivamente por la epidemia de COVID-19 en México.

A su vez, también regresó otro mexicano a la cancha: Jürgen Damm. El extremo jugó 71 minutos sin tener una destacada participación en la derrota del Atlanta United, que está en el penúltimo lugar de la Conferencia del Este.

Otro mexicano que también brilló en la jornada de este miércoles fue Alan Pulido. El delantero colaboró en el triunfo del Sporting Kansas City, con el que amarraron su calificación a los Playoffs.

Al minuto 57, el delantero entró al área, levantó la cabeza, y sirvió una diagonal para Roger Espinoza. Con el gran pase de su compañero, el mediocampista hondureño anotó el único gol en el encuentro contra el FC Cincinnati (0-1).

Vale recordar que Pulido explotó contra la prensa mexicana esta semana, pues a su consideración sus logros no son tomados en cuenta en México. “En México parece algo de risa todo lo que logro. Lo han minimizado y me causa risa. Las cosas que he hecho en lo personal si lo hace otro jugador se lo alaban más”, dijo en conferencia.

Otros dos mexicanos que también vieron participación fueron Jonathan Dos Santos y Carlos Vela. El mediocampista jugó los 90 minutos en la derrota del LA Galaxy contra Portland Timbers (5-2), mientras que el delantero entró a la cancha al 60′ en la victoria del Los Angeles FC contra Houston Dynamo (2-1).

