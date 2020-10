“El torneo aún no termina”: Vucetich confía en la calificación directa de Chivas a la Liguilla

Víctor Manuel Vucetich comentó que aún tienen deseos de calificar entre los primeros cuatro lugares del torneo (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

A pesar de la complicada situación, el técnico Víctor Manuel Vucetich comentó que aún tienen deseos de calificar entre los primeros cuatro lugares del torneo. Aseguró que las Chivas de Guadalajara siempre tienen que estar en esos puestos.

“Confiamos y creemos que el equipo de Chivas tiene que estar en la parte de arriba y se ha venido trabajando para ello. El torneo aún no termina y tenemos la expectativa de seguir luchando hasta el último”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Aunque reconoció que en el Rebaño Sagrado las expectativas son altas, apuntó que el equipo ha tenido diferentes circunstancias por las está en la novena posición de la tablas. “Recordemos que yo no inicié el torneo y tengo que contrarrestar ciertos pasajes del torneo”, detalló.

Desde que tomó el cargo el Rey Midas, el equipo rojiblanco ha tenido tres descalabros (Foto: Twitter/ @CruzAzulCD)

“Si nos ocupamos (de la situación), por supuesto, pero las circunstancias han sido distintas y la evaluación ha sido distinta. No es nada más el resultado, es ver el funcionamiento. Considero que en esta situación negativa, hay varios aspectos positivos”, aseguró.

Y es que, desde que tomó el cargo el Rey Midas, el equipo rojiblanco ha tenido tres descalabros. Contra Toluca, América y Cruz Azul, siendo estos dos últimos partidos los más criticados por la afición.

“Con esos dos partidos no podemos evaluar lo que se ha estado haciendo. Se tiene que evaluar hasta el final de la competencia. Hasta el momento, creo que ha sido bueno, no podemos decir que ha sido excelente, pero tampoco es malo”, apuntó.

El estratega mexicano anotó que sus pupilos han logrado una gran cantidad de puntos y están en una buena zona de calificación (Foto: Twitter/ @Chivas)

El estratega mexicano anotó que sus pupilos han logrado una gran cantidad de puntos y están en una buena zona de calificación. “Ha habido muchas circunstancias, lesiones, pandemia, bajas de juego. Dentro de todo, el equipo ha tenido una buena participación”, aseveró.

“Todo lo que se ha venido haciendo es bueno, pero recordemos que un proceso no es nada más armar con ciertos elementos a un plantel. A veces quedan espacios en los equipos, que a lo mejor no se llegaron a culminar”, subrayó el timonel, que dio el ejemplo de la baja de Víctor Guzmán.

El estratega de los tapatíos explicó que una baja puede provocar que un equipo pierda hasta un campeonato. “A lo mejor la gente no lo entiende, pero nosotros que lo hemos vivido puedo decir con certeza que, con que un jugador te haga falta, se pueden venir abajo muchas cosas”, añadió.

Vucetich descartó que en el Rebaño haya más presión que en otros equipos por conseguir resultados (Foto: Twitter/ @Chivas)

A su vez, descartó que en el Rebaño haya más presión que en otros equipos por conseguir resultados. Anotó que la única diferencia es que en la popularidad de la institución tapatía, lo que pone un peso extra en sus trabajos.

“El desafío con Chivas es sumamente importante porque se carga en las espaldas la gran cantidad de aficionados que tiene y eso lo hace un peso mucho mayor. Al final, a todos los equipos a donde he ido me exigen ser campeón y en Chivas me exigen lo mismo. O sea que la responsabilidad sigue siendo la misma”, acotó.

Por último, habló de sus próximos rivales en el cierre del torneo regular: Pumas y Monterrey. Reconoció que los dos clubes han hecho una buena campaña, en especial los auriazules, quienes son la sorpresa del campeonato.

“Eso nos permite a nosotros ver de qué estamos hechos, cuál es el deseo que tenemos como plantel y el cuerpo técnico. Buscaremos, ante estos dos grandes rivales, mostrar otra cara y tener esa confianza para poder asumir los compromisos que vienen”, concluyó.

