Pablo Zabaleta anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años: la carta que escribió

Pablo Zabaleta decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional con más de 600 partidos jugados entre Manchester City, San Lorenzo, West Ham, Espanyol y la selección argentina, con la que alcanzó la final del Mundial 2014.

El lateral derecho surgido del Ciclón en el 2002 jugó la última temporada en el West Ham de Inglaterra: “Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables”, informó en el texto que compartió en sus redes sociales para comunicar la noticia.

En total, acumuló 333 partidos en el Manchester City, el club que más tiempo lo tuvo en su plantel desde su arribo en 2008 hasta su partida en 2017. También acumuló 102 presentaciones con el Espanyol, 80 con el West Ham y 79 con San Lorenzo, el club de sus amores.

Durante su paso por la selección argentina estuvo presente en 58 partidos, siendo parte del equipo que jugó la final del 2014 contra Alemania. En aquel Mundial, fue titular en los siete encuentros que disputó el combinado de Alejandro Sabella. También fue parte de la delegación nacional que ganó la Copa Mundial Sub 20 en 2005 y de la que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos del 2008. Otras de sus presentaciones destacadas con la Albiceleste se dio en la final de la Copa América 2015, donde Argentina fue superada por Chile en los penales.

“Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino; clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejores etapas que me dio la vida. ¡Una vez más, gracias a todos de corazón!”, firmó en su cuenta oficial de Twitter el lateral derecho de 35 años.

En los distintos clubes que estuvo, cosechó un título en San Lorenzo (Copa Sudamericana 2002), otro en Espanyol (Copa del Rey 2006) y seis en los Ciudadanos (FA Cup 2011, Premier League 2012, Community Shield 2012, Copa de la Liga 2014, Premier League 2014 y Copa de la Liga 2016).

