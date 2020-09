“Podría haber un cambio”: Raúl Jiménez dejó la puerta abierta para salir de los Wolves

Raúl Jiménez dejó la puerta abierta para salir de los Wolves (Foto: Jason Cairnduff / Reuters)

Raúl Jiménez es uno de los mejores futbolistas mexicanos en Europa. Desde que llegó a los Wolves, el delantero ha logrado consolidarse en el balompié inglés y ha recibido varios elogios de estrellas de aquel país.

Hasta la prensa del Viejo Continente lo colocó en clubes históricos como la Juventus de Italia o el Manchester United de Inglaterra. Aunque el delantero ya comenzó la temporada con el Wolverhampton, dejó la puerta abierta para un cambio de club.

“Me quedan tres temporadas más. Si me quedo aquí en los Wolves, estaría muy contento. Sabemos que cualquier cosa puede pasar y podría haber un cambio. Estoy abierto a todo”, comentó el romperedes en un charla con la embajada de México en Inglaterra, con motivo de los festejos del inicio de la independencia del país norteamericano.

El seleccionado mexicano también indicó que quiere volver a jugar la Champions League. “Ya tuve la fortuna de jugar algunos partidos (con Atlético de Madrid y Benfica). Es algo increíble y está en mis planes volver a jugar, pero primero tengo que hacer lo que tengo que hacer con los Wolves”, externó.

Sobre su arribo al equipo inglés, el ariete azteca reconoció que llegar a su actual club no fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de haberla tomado.

“Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Era difícil porque estaba con la selección en Dinamarca y ahí me llegó la oferta. Me hablaron del equipo, del proyecto. Yo dije ‘no es un equipo muy conocido’ y tuve que investigar. Fue una apuesta interesante y al día de hoy no me arrepiento de haber tomado”, explicó.

El delantero también señaló que conocía poco de Inglaterra y nada de la ciudad donde estaba su club. “No sabía (dónde estaba). Lo poco que conocía de Inglaterra era Londres, Newcastle. Conocía muy poco de Inglaterra y de Wolverhampton no sabía nada”, reconoció.

Recordó que cuando llegó a los Wolves era un equipo recién ascendido, pero en su primera temporada lograron colocarse en plaza de competencia europea. Además, anotó que su segundo año todavía fue mejor.

“La primera temporada que estuve logré ser el mejor jugador de los Wolves, elegido por mis compañeros. Siempre busco mejorar, seguir creciendo, entonces creo que en esta temporada lo hice mejor”, detalló el romperedes.

Después de sus logros, Raúl se ganó el cariño de los aficionados. Le han puesto el sobrenombre de Lobo Mexicano y hasta la hinchada compuso una canción en su honor para celebrar sus goles.

“Hay algo que los Wolves quieren que sepas. El mejor del mundo viene de México. Nuestro número nueve. Dale la pelota y marcará cada vez. Sí Señor, dale el balón a Raúl y él marcará”, reza la emotiva tonada que le dedicaron a su máximo anotador en la historia.

Jiménez comentó que esta muestra de afecto es algo lindo en su carrera. “Es muy bonito escuchar que cantan una canción para ti o que griten los goles en el estadio”, expresó.

La charla fue presentada por la embajadora Aureny Aguirre y la entrevista fue dirigida por la cónsul Aida Velasco. Además, habrá más invitados en lo que resta del mes para celebrar las fiestas patrias mexicanas.

