“Todos me están ayudando en mi sueño”, agradeció Gerardo Arteaga, mexicano que jugará en el Genk de Bélgica

Santos Laguna hizo oficial la salida del mexicano Gerardo Arteaga (Foto: Cortesía/ Club Santos)

Este domingo, Santos Laguna hizo oficial la salida del mexicano Gerardo Arteaga. El canterano Guerrero ahora jugará en el KRC Genk de Bélgica, en lo que será su primera experiencia en un equipo internacional.

“El canterano santista Gerardo Arteaga, quien recientemente cumplió su séptimo aniversario como Guerrero, vivirá su primera experiencia con un club internacional, luego de ser transferido de forma definitiva al Genk de Bélgica”, señaló el club en un comunicado.

Horas antes ya se había dado a conocer la noticia. El mismo jugador dio una entrevista con Fox Sports, donde le dio las gracias al equipo, así como a Alejandro Irarragorri, presidente de la institución.

“Le quiero dar las gracias a Alejandro Irarragorri por todo lo que me ayudó aquí, más que nada porque todos en el club me están ayudando en mi sueño que es jugar en Europa”, dijo el defensor.

El canterano Guerrero ahora jugará en el Genk de Bélgica (Foto: Cortesía/ Club Santos)

El zaguero reveló que tenía “sentimientos encontrados” al salir del club que lo vio debutar en Primera División. “Estuve siete años aquí, cuatro años viviendo en casa club, que fue donde me formé. La verdad que se va a extrañar todo esto”, expresó.

“Estoy muy agradecido con la filosofía de Santos, que es ‘Ganar Sirviendo’. No solamente el pensar en lo futbolístico, sino también ayudar a las personas, a gente necesitada, personas con discapacidad... es algo que me llevo del club, que no solamente me formó como jugador, sino también como persona”, recordó.

Lamentó que el partido de este sábado contra Cruz Azul sea su último partido. “La verdad me siento parte de Santos Laguna porque fue donde me formé; llegué aquí desde muy pequeño, entonces sí se siente un poco triste, porque ayer fue mi último partido con este Club”, mencionó. Su equipo fue derrotado por 2-0.

También le mandó un mensaje a la afición santista. “Darle las gracias a la afición lagunera, porque todo el tiempo en el que estuve aquí me tuvo mucho cariño, la verdad que yo también me encariñé con los aficionados”, aseguró.

El zaguero señaló tener “sentimientos encontrados” al salir del club (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

El lateral izquierdo llegó a Santos Laguna en 2013 con la categoría Sub-15. Sin embargo, su buen nivel lo llevó al primer equipo tres años después.

Debutó el 1 de octubre de 2016 a los 18 años. Fue en la jornada 12 del Torneo Apertura 2016, cuando los Guerreros se enfrentaron a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora.

Con casi un centenar de partidos en el máximo circuito y con el título liguero del Clausura 2018, Arteaga llamó la atención de su selección nacional. Fue parte del combinado de la Sub-21, así como de la Sub-22 que ganó el tercer puesto en el Torneo Maurice Revello en Francia (anteriormente Esperanzas de Toulon).

El argentino Gerardo Martino, estratega de la selección mexicana absoluta, también lo ha llamado a diferentes convocatorias. Participó en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El lateral izquierdo llegó a Santos Laguna en 2013 (Foto: Gabriela Pérez/ Cuartoscuro)

Asimismo, fue contemplado en la convocatoria de la Selección Preolímpica que buscará su boleto a los juegos de Tokio 2020. Sin embargo, no pudo disputar un partido, debido a la pandemia de COVID-19 en México, que provocó la suspensión del torneo clasificatorio.

“Desgraciadamente pasó esto de la pandemia y no pudimos ir al Preolímpico, pero mira, por algo pasan las cosas. Ahora se abrió esta oportunidad de ir a Europa”, comentó Arteaga en la entrevista.

