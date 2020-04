“Con el año y medio que me tomé, logré volver a estar en forma, y mis entrenadores me ayudaron con eso, así que físicamente no tengo duda de que mis entrenadores me podrán ayudar a regresar a estar en forma. Pero mentalmente, entrenar todo un año, creo que es lo que será más difícil para mi y todos nosotros, así que tendremos que estar en forma tanto mental como físicamente y eso jugará un rol importante en un futuro, el poder escuchar a tu cuerpo y tu mente”, aseveró en la entrevista.