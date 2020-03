Ferretti también estuvo en la conferencia y aclaró que no le preocupa la salida de jugadores que no estén comprometidos. "No me preocupa nada, la institución necesita jugadores comprometidos que quieran estar aquí. Entonces, no me preocupa. ¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar en la institución?”, indicó.