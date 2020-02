El conflicto entre el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ha llegado a un punto complicado, pues la ex atleta declaró que los deportistas que adhirieron al programa “Voy X Mex” están prostituyendo su imagen para obtener una beca de 20,000 pesos por parte del COM.