“Esta es la última oportunidad para un título para Romero y él hará todo lo posible para ganar este cinturón. Perderá mucho dinero si no alcanza el peso. Yo haré todo lo posible para defender el título”, dijo Adesanya. “Me siento bien, como siempre. No pienso en el peso. Durante más de 20 años, siempre he alcanzado mi peso, nunca tuve ese tipo de problema en mi vida. Y todavía tengo seis peleas más en el contrato, no me voy a retirar”, le contestó Romero.