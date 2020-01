Sobre la posible llegada de la sede mundialista a México, Garduño García aseguró que no sería factible. “Yo siempre dije que no, porque la candidatura de México estaba con Estados Unidos y Canadá. No era posible de que si Estados Unidos estaba en un conflicto con Irán, el Mundial pasara a la otra parte donde está el conflicto. Además, la seguridad de los estadios en Estados Unidos se vería muy comprometida", puntualizó.