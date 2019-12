A pesar de que la difusión del clip le costó su matrimonio con Rojas, dijo no guardar rencor hacia los usuarios de las redes sociales que compartieron la publicación de manera masiva: “Yo siempre perdono, no soy nadie para negar el perdón, no vivo con rencor, no vivo con odio, yo sigo mi vida adelante, hay tropiezos en la vida, nadie es perfecto, pero todos son parte del aprendizaje y se acabó”.