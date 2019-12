Sabrina Parr, la actual pareja de Odom, relevó en una entrevista con Hollywood Life que resultan realmente sorprendentes dado el conocido historial de excesos de Odom. En sus declaraciones confesó que han acordado no mantener relaciones sexuales hasta no ser oficialmente marido y mujer, algo que habría sido idea del ex bicampeón de la NBA (2009 y 2010).