Desde el lado neozelandés afirmaron que esta decisión del combinado inglés no influyó en el partido. “Lo que pasó en el Haka no tuvo impacto en el juego”, afirmó el capitán de los All Blacks Kieran Read. “Realmente no lo hacemos para asustarlos ni nada. Lo hacemos por nosotros y para representar a nuestra gente, a Nueva Zelanda. Los All Blacks lo han estado haciendo durante 110 años. Se trata de nosotros”, agregó el medio scrum Aaron Smith.