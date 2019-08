Su rival de esta ocasión es un británico de 31 años que acumula 20 triunfos (16 KO) y 2 derrotas, una de ellas ante el venezolano Jorge Linares a quien "Hi-Tech" superó en mayo del 2018. "Siempre he dicho que para ser el mejor tienes que enfrentarte a los mejores. No me preocupa lo que alguien más (Lomachenko) vaya a hacer, estoy enfocado en mí, en no cometer errores", advirtió.