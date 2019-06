"Empezó a surgir la duda de que no era un quiste y de que era un tumor, pero cuando te mencionan la palabra tumor y que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno, estábamos hablando de un cáncer, al final el diagnóstico fue que se tuvo que remover el tumor completo y gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado. Hasta el día de ayer, que se hizo el último examen para saber que el cáncer que estaba se había removido al 100%, ahora solo es un chequeo para que no vuelva a regresar", expresó en declaraciones que sorprendieron a la familia del fútbol mexicano.