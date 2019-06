Como si fuera poco, no sólo su ex abogado reveló que fue amenazado por el entorno del futbolista del PSG, sino que también recibió advertencias su ex marido, Estivens Alves: "Fui amenazado también a través de las redes sociales, diciendo que si Neymar no jugaba la Copa América me iban a matar. Y otras peores, como que 'si sigues hablando, conocemos a tu familia'", relató en el programa Fantástico de Rede Globo.