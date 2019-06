Otro de los grandes protagonistas de la NBA que rápidamente se expresó después de lo sucedido fue Lebron James, que jugó las últimas cuatro finales de la liga contra Golden State, cuando era jugador de los Cleveland Cavaliers. "No hay lugar en nuestro maravilloso deporte para algo así. Cuando te sientas en primera fila, sabes los riesgos que tiene, y si no, vienen explicados en la parte de atrás. Lo peor es que este propietario minoritario sabía lo que hacía. Conoce las reglas mejor que la mayoría de las personas por lo que es necesario hacer algo pronto. Piensa en esto ¿qué hubiera sucedido si Kyle Lowry hubiera puesto las manos encima de este aficionado. Hubieran pedido la cárcel o algo así. He visto cada partido de las Finales. Y al terminar este dejé reposar mis pensamientos. Pero no puedo ni quiero quedarme callado ante lo que pasó", expresó la estrella de Los Ángeles Lakers.