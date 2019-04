La última aparición pública del ex delantero de 36 años había sido en un video de Youtube en donde le pedía a sus ex compañeros que o ayuden porque había perdido todo su dinero y no tenía domicilio alguno. Durante su carrera vistió la camiseta de varios equipos de ascenso e incluso de exterior, como el Belenenses de Portugal y el Al Shamal qatarí, pero lo más recordado es su etapa en el Vasco da Gama.