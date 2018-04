— Es difícil, nunca sé cómo responder esto. Es una mezcla de todo. Me ha caído 27 veces el año pasado porque me gusta ir al límite. Entonces "salvo" porque he tenido muchas caídas y aprendes a "salvarlas". Es uno de los puntos que quiero mejorar: ir al límite en los momentos que tenga que hacerlo, no siempre. No hace falta arriesgar todo el fin de semana. Las lesiones por el momento me han respetado, pero en la pista vamos a 350 km/h y hay que ir un poquito "con ojos". Quizás es mi forma de entrenar, ya que me gusta mucho el motocross y ahí se "salva" mucho y hay muchas caídas.