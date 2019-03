Ahora intenta tener esa misma certeza y efectividad en su banca de concejal de Cambiemos en la ciudad santafesina de Santo Tomé, una actividad a la que se fue volcando de a poco: "No era un apasionado de la política, pero siempre estuve interesado en lo que pasaba en mi ciudad y mi provincia. Me di cuenta de que la manera era inmiscuirme en los temas de la gente, y desde allí, trabajar. Fue muy importante el hecho de tener un hijo que desde muy joven se involucró con la política y la convocatoria de Miguel del Sel, que me convenció de participar y ahora estoy de lleno en esto".