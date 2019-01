Juventus venció sin despeinarse 3-0 al Chievo Verona y sostiene con comodidad su liderazgo en la Serie A de Italia, con nueve puntos de ventaja sobre el Napoli. Douglas Costa, Emre Can y Daniele Rugani convirtieron los goles de la Vecchia Signora ante el colista, aunque su gran figura no se marchó feliz del estadio. Cristiano Ronaldo no disputó, precisamente, un partido soñado: el veterano arquero Sorrentino le atajó un penal, el primero desde que arribó al fútbol italiano, y luego dilapidó una oportunidad muy clara de convertir.