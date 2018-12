"No puede ser noticia que hayan pitado tres mujeres, porque han pitado tres árbitros. Me han preguntado si me he sentido cohibido, pero no. Yo he protestado cuando he tenido que protestar y ellas me han parado cuando me tenían que parar. Creo que han hecho un buen partido, como todos, con aciertos y con errores, como se equivoca todo el mundo", continuó.