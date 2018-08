El ex futbolista del Real Madrid y Barcelona, ente otros clubes, había sido trasladado al Hospital de Can Miss en donde se le diagnosticó una neumonía, según informaron desde el área de Salud de Ibizia y Formentera al Diario de Ibiza. Tras notarse una mejoría, el ex campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002 fue trasladado esa misma noche a la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en donde se recupera favorablemente.