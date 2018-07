"Ha sido una decisión muy difícil porque siempre lo he dado todo por mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente de Alemania. Pero cuando altos cargos de la DFB me han tratado como lo han hecho, con falta de respeto hacia mis raíces turcas y me han acusado injustamente de propaganda política, entonces ya basta. El racismo no debería ser nunca aceptable", había declarado en un comunicado el jugador de 29 años.