Vamos a la segunda, la segunda matrioska. La segunda matrioska son los equipos sudamericanos.Hemos llegado al punto, de decir que ya esto no es el Mundial. Que esto es la UEFA World Cup Rusia 2018: todos europeos definirán el torneo y jugarán los famosos 7 partidos. Ahora bien, no es lo mismo Perú, eliminado en primera rueda y con un buen juego, que Argentina, que nunca encontró su identidad. No es lo mismo Uruguay y Colombia, que han tenido un proceso muy valorable, y que debieron definir su pase más adelante sin sus figuras que, por ejemplo, Brasil, que quedó en el camino. Es un llamado de atención. Y hay decepción para los equipos sudamericanos. Me pregunto: si a los jugadores sudamericanos se lo llevan los equipos europeos por su talento, ¿por qué cuándo juegan en la Selección lo que le pedimos es que corran, como sucedió con Messi?