A partir de allí, Ruan probó suerte en otros equipos pero sin la misma fuerza. Mientras tanto, su familia no le sirvió como apoyo, ya que su madre lo abandonó de pequeño y su padre tenía que alimentar a sus 13 hermanos. "Por todo lo que pasé en los tiempos de Santos, me quedé medio revuelto. Sólo quería olvidar y seguir jugando al fútbol, ​​pero no lo conseguí. El abuso que sufrí me movió la cabeza".