Por último agregó que no pudo escapar fácilmente de la casa del profesional porque "dependía completamente de él financieramente, porque él se negaba a que yo trabajara", y explicó que se quedó sin sus afectos más cercanos producto de las paranoias de engaño que el jugador tenía: "Tan pronto como mis amigas me llamaron para verme, él pensó que querían presentarme a un chico. Ya no tenía amigos. De hecho, con estos hombres (violentos), tienes muchos regalos, pero no eres feliz porque te aíslan, te encierran. Y después de los golpes, lo niegan todo".