Enrique Saravia, titular del sindicato, dijo no entender por qué los integrantes del colectivo Más Unidos que Nunca "no se sienten representados". El presidente del gremio, que tiene más de 2000 socios, cree que perjudican a una institución que tiene 70 años. "Si estás en desacuerdo con una directiva no te das cuenta de algo en dos o tres meses. Nosotros hace 14 años que estamos. Supuestamente era por los derechos de imagen de los jugadores, pero hace 10 meses que están en poder de ellos. El gremio perdió esa entrada y ahora no sé si es ingreso lo negociaron los jugadores o qué hicieron", recalcó en diálogo con el programa al programa 'Tirando parades' de la emisora AM 1010.