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La última foto de Alan Pulido antes de su secuestro

Aún no hay datos oficiales sobre el paradero del futbolista mexicano, quien fue raptado en la madrugada del domingo cuando salía de una fiesta junto a su novia

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EFE
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Mientras las fuerzas de seguridad mexicanas continúan buscando a Alan Pulido, las redes sociales comienzan a revelar cómo fueron sus ultimas horas, antes de ser secuestrado.

La última publicación del futbolista data del sábado, cuando se encontraba con su novia en un auto, disfrutando de sus vacaciones en Tamaulipas, México. “Va pasando el tiempo y aún sigo pensando que quiero estar contigo toda la vida, eres lo mejor que me ha pasado, llegaste de la nada y te convertiste en mi TODO. Felices 5 meses mi amor @ileanasalasl TE AMO”, había escrito el delantero del Olympiacos de Grecia en su cuenta de Instagram, antes de ser raptado.

Va pasando el tiempo y aún sigo pensando que quiero estar contigo toda la vida, eres lo mejor que me ha pasado, llegaste de la nada y te convertiste en mi TODO. felices 5 meses mi amor @ileanasalasl TE AMO ❤️😬. Pd, gracias por aguantarme 🙄😀😂😡😔 #AP17 #TodojuntosAPIS #5meses #Siemprejuntos

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Una foto publicada por PULIDO 1⃣7⃣ (@alan_pulido17) el

Según se conoció, el joven mexicano de 25 años, salía de una fiesta en la madrugada de este domingo cuando varios autos lo interceptaron y lo subieron por la fuerza a uno de los vehículos. Su novia, quien se encontraba con él en el momento del ataque, fue liberada al instante. LEA MÁS:

Hasta el momento no se conocen datos oficiales sobre si los delincuentes pidieron dinero a cambio de su liberación o si se han comunicado con la familia del ex jugador de Tigres.

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